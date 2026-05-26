dinsdag, 26. mei 2026 - 20:29 Update: 26-05-2026 20:40
Defensie schort oefeningen op vanwege extreme droogte en risico op natuurbrand
Foto: Min. Defensie
Den Haag
Defensie schort oefeningen met explosieven en andere brandbare materialen in verschillende regio’s tijdelijk op. 'Dit omdat daar het risico op natuurbranden hoog is. De militaire organisatie hervat de trainingen pas zodra het risico voldoende is afgenomen', zo laat het ministerie van Defensie vandaag weten.
Extreme droogte fase 2
Defensie legde onlangs oefeningen om dezelfde reden stil. Vorige week werden de trainingen weer hervat. 'Dit gebeurde onder de voorwaarde weer te stoppen bij extreme droogt, de zogeheten fase 2. Dat is nu het geval', aldus het ministerie. Defensie baseert zich op informatie van de brandweer.
