Groningen biedt tijdelijk nachtopvang aan asielzoekers uit Ter Apel

De gemeente Groningen heeft op 23, 24 en 25 mei nachtopvang aangeboden aan asielzoekers uit Ter Apel. 'Dit gebeurde naar aanleiding van een verzoek van de minister van Asiel en Migratie aan burgemeester Roelien Kamminga', zo meldt de gemeente vandaag.

Congrescentrum Hanzeplaza

De opvang vond plaats in congrescentrum Hanzeplaza. De asielzoekers werden vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht om hier te overnachten. De volgende ochtend keerden zij terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Solidair

Wethouder Asiel Manouska Molema: ”De gemeente Groningen is solidair met mensen op de vlucht en de gemeente Westerwolde. De gemeente wil niet dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat is onmenselijk. Daarom heeft de gemeente ingestemd met nachtopvang voor het Pinksterweekend. Wij beseffen ons dat dit geen structurele oplossing voor het landelijke opvangtekort is en hopen dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Rode Kruis

Het Rode Kruis is ingezet om de locatie gereed te maken en zorg te dragen voor de asielzoekers. Wethouder Molema: “Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen.” 'De bedrijven- en bewonersvereniging zijn op de hoogte gesteld van de komst van de asielzoekers', aldus de gemeente.