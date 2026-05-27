Dodelijk verkeersongeval op N280 in Kelpen-Oler

Bij een verkeersongeval op de Rijksweg-Zuid (N280) ter hoogte van Kelpen-Oler is woensdagmorgen een bestuurder om het leven gekomen. De man raakte om nog onbekende reden op de verkeerde weghelft en kwam frontaal in botsing met een tegemoetkomende vrachtauto. Een bestelbus die achter de personenauto reed kwam als gevolg van de aanrijding in botsing met de personenauto en de bestuurder van de bestelbus raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde rond half negen in de ochtend. Een opgeroepen traumahelikopter is geland en de aanwezige medici assisteerden het aanwezige ambulancepersoneel. De gewonde bestuurder van de bestelbus is per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.

Specialisten van de forensische opsporing verkeer en opsporing Team Verkeer (OTV) onderzoeken wat er precies is gebeurd.