Landelijke intocht Sinterklaas november 2026 in Brabantse Grave

Het Land van Cuijk, en om precies te zijn de historische stad Grave, is dit jaar de locatie van de landelijke intocht van Sinterklaas. 'Op zaterdag 14 november 2026 zal de Goedheiligman in gezelschap van de Pieten voet aan wal zetten in Grave', zo laat de NTR dinsdag weten.

Verslag NTR intocht

De NTR doet traditiegetrouw verslag vanaf 12.00 uur op NPO Zapp (NPO 3). Eerder die week, op maandag 9 november, start in aanloop naar de intocht al Het Sinterklaasjournaal. Merel Westrik presenteert zowel Het Sinterklaasjournaal als de intocht. Zij wordt bijgestaan door verslaggevers Stephanie van Eer en Jeroen Kramer.

'Grote eer'

Burgemeester Marieke Moorman van het Land van Cuijk: “We vinden het een grote eer om Sinterklaas en de Pieten dit jaar te ontvangen. We gaan zorgen voor een warm welkom en gaan iedereen laten zien hoe mooi Grave is.” Eerder deze week was in een video te zien dat de burgemeester een fles met een brief erin uit de Maas viste. Het was de fles die Sinterklaas vorig jaar van de Stoomboot afgooide. Daar waar de fles zou aanspoelen, zou de volgende intocht zijn.

Texel

Vorig jaar was Texel het decor van de landelijke intocht. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Sinterklaas voet aan wal zet in een Brabantse gemeente. In 2000 viel de eer te beurt aan Woudrichem.