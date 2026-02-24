ACM neemt maatregelen voor vullen gasopslagen van de NAM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft maatregelen genomen om te zeker te stellen dat marktpartijen toegang kunnen krijgen tot de gasopslagen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit meldt de ACM dinsdag.

Leveringszekerheid van gas in Nederland

De NAM moet ervoor zorgen dat marktpartijen de gasopslagen in Norg en Grijpskerk kunnen vullen, zodat deze voor de komende winter goed gevuld kunnen zijn. De NAM moet toegang tot de gasopslagen bieden op basis van non-discriminatoire, objectieve en transparante voorwaarden. Via deze maatregelen draagt de ACM bij aan de leveringszekerheid van gas in Nederland.

GasTerra houdt op te bestaan

De gasopslagen zijn in bezit van de NAM en werden tot dit jaar gevuld door gashandelsbedrijf GasTerra. GasTerra verhandelde het gas dat in Groningen gewonnen werd. Omdat het gasveld in Groningen gesloten is houdt GasTerra in 2026 op te bestaan. Dit betekent dat de gasopslagen in Norg en Grijpskerk ook niet meer door GasTerra gevuld zullen worden.

Bindende gedragslijn

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) moet er voor zorgen dat er voldoende aardgas beschikbaar is. Daarom heeft KGG maatregelen genomen om te zorgen dat de gasopslagen in Norg en Grijpskerk komende jaren gevuld blijven worden. De gasopslagen worden niet gevuld door de NAM, maar de NAM verkoopt opslagcapaciteit aan bedrijven die gas willen opslaan om dat op een later moment te verkopen.

Afspraken om gasopslagen op tijd te vullen

De NAM kan als eigenaar van de gasopslagen zelf afspraken maken met een bedrijf om de gasopslagen op tijd te vullen. Gebeurt dit niet, dan is de NAM verplicht om marktpartijen toegang te geven tot de gasopslagen op basis van non-discriminatoire, transparante en objectieve voorwaarden. Om te verduidelijken hoe en wanneer de NAM andere bedrijven toegang moet geven tot de gasopslagen heeft de ACM de NAM een bindende gedragslijn opgelegd.

Afspraken NAM en Energie Beheer Nederland (EBN)

De ACM heeft hierbij onder andere aangegeven dat de NAM een redelijk tarief moet vragen, waarbij historische kosten en tarieven het uitgangspunt zijn. Op dit moment proberen de NAM en Energie Beheer Nederland (EBN) afspraken te maken voor toegang tot de gasopslagen in Norg en Grijpskerk. Als de NAM en EBN op korte termijn afspraken maken, hoeft de NAM niet meer te voldoen aan de bindende gedragslijn. Nederland is op basis van Europese regelgeving verplicht gasopslagen tussen 1 oktober en 1 december voor minimaal 74% te vullen.