In Amsterdam doodgeschoten Syrische tieners mogelijk willekeurig slachtoffer

Het onderzoek naar de dood van twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West gaat voort. 'Eén van de scenario’s waar politie en OM rekening mee houden is dat de twee jongens uit willekeur zijn gedood', zo meldt de politie vandaag.

Opnieuw zoekactie naar vuurwapen in Piet Wiedijkpark

'Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden, daarom wordt er vandaag in het Piet Wiedijkpark opnieuw een zoekactie georganiseerd', aldus de politie.

Nieuwjaarsdag

Op Nieuwjaarsdag trof de politie na een melding rond 23.45 uur in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West twee slachtoffers met schotwonden aan. Hulp mocht niet baten en beide slachtoffers, twee Syrische jongens van 16 en 18 jaar, kwamen ter plaatse te overlijden. Beiden verbleven bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Amsterdam. Een derde jongen wist te ontkomen aan het vuurwapengeweld.

Aanhouding

Op dinsdag 20 januari werd een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden die ervan wordt verdacht de twee tieners om het leven te hebben gebracht. De verdachte is op dinsdag 27 januari aan de rechter-commissaris voorgeleid en in bewaring gesteld. Op maandag 9 februari 2026 heeft de raadkamer besloten dat hij 90 dagen in voorlopige hechtenis blijft.

Mogelijk sprake van willekeur

Het onderzoek naar de dubbele moord gaat voort. Het opsporingsteam onderzoekt verschillende scenario’s waaronder het scenario dat beide tieners uit willekeur om het leven zijn gebracht. Vandaag is het park opnieuw doorzocht, onder meer omdat het vuurwapen dat bij de dubbele moord is gebruikt nog niet is gevonden.

Getuigenoproep

De recherche komt ook nog steeds graag in contact met getuigen van dit ernstige incident. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.