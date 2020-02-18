Code Geel voor gladheid midden en zuiden door sneeuwval donderdag

Komende nacht en morgenochtend is er kans op gladheid door sneeuwval in het midden en zuiden van het Land, zo meldt het KNMI woensdag.

Code Geel

Aan het begin van komende nacht bereikt een gebied met (natte) sneeuw het zuiden, om zich in de loop van de nacht naar het midden uit te breiden. 'Er vormt zich een sneeuwdek van 1-3 cm, vooral in het Rivierengebied 3-5 cm, waardoor het glad wordt. Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Aan het einde van de ochtend neemt de sneeuwval af en gaat het dooien, waardoor de gladheid in het begin van de middag verdwijnt', aldus het KNMI die Code Geel voor de verwachte sneeuwval heeft afgegeven.

'Nog onzeker'

Het is nog onzeker hoe noordelijk de sneeuw zal komen en in hoeverre de sneeuw op de weg zal blijven liggen. De temperaturen liggen overwegend boven nul. In het zuiden gaat de sneeuw bovendien al in de ochtend over in regen of natte sneeuw. Waarschijnlijk is er een vrij smalle zone, ergens rond het Rivierengebied, waar het langdurig sneeuwt en de meeste sneeuw zal blijven liggen (3-5 cm).