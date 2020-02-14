Code Geel voor witte sneeuw zondag, sneeuwdek tot 5 cm mogelijk

Vanaf zondagmiddag van het zuidwesten uit is er kans op gladheid door sneeuw. 'Tot en met zondagochtend zijn er nog geen waarschuwingen van kracht', zo meldt het KNMI die Code Geel heeft afgegeven zaterdag.

Zone met sneeuw

Zondag vanaf halverwege de middag bereikt een zone met sneeuw het zuidwesten, om zich in de loop van de middag en avond over de rest van het land uit te breiden. 'Op veel plaatsen ontstaat een sneeuwdek waardoor er gladheid kan ontstaan. Hierdoor kan met name het verkeer hinder ondervinden', aldus het KNMI. In de loop van de nacht naar maandag gaat de gladheid in het zuidwesten en zuiden geleidelijk verdwijnen. In het noordoosten kan de gladheid door sneeuw nog tot en met maandagochtend aanhouden.

Sneeuwdek tot 5 cm

Op veel plaatsen kan zich een sneeuwdek vormen van 3-5 cm, plaatselijk 5-8 cm. In de loop van de avond en nacht naar maandag wordt het van het zuidwesten uit droog of gaat de neerslag over in regen/natte sneeuw. Bovendien loopt de temperatuur op en dooit de sneeuw langzaam weg.