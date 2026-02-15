OM vervolgt eigenaar Woudenbergs hondenpension na overlijden tien honden in één nacht

In de nacht van 26 op 27 april 2024 overlijden tien honden die op dat moment in een hondenpension in Woudenberg verblijven. 'Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 41-jarige man uit Utrechtse Heuvelrug voor oplichting en nalatigheid in de verzorging van de honden. De man is eigenaar van het desbetreffende hondenpension', zo meldt het OM.

'Geruime tijd geduurd vanwege de beperkte opsporingscapaciteit '

Het heeft geruime tijd geduurd om tot deze vervolgingsbeslissing te komen. Dit heeft onder andere te maken met de beperkte opsporingscapaciteit die beschikbaar is, waardoor politie en OM tussentijds regelmatig werden geconfronteerd met andere ernstige zaken die ook onderzocht moesten worden.

Verdediging

De verdediging van verdachte krijgt nu de mogelijkheid om onderzoekswensen in te dienen. Er is nog geen zittingsdatum bekend.