Beëdiging en presentatie nieuw kabinet op maandag 23 februari
Den Haag
Ten overstaan van koning Willem-Alexander wordt op maandag 23 februari het nieuwe kabinet beëdigd. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken.
Bordesfoto
'De beëdiging vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag', aldus het ministerie. Vlak daarna volgt de fotosessie van het nieuwe kabinet samen met de koning voor de pers op de trappen voor het paleis.
Eerste ministerraad
Later op de dag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen op het ministerie van Algemene Zaken en presenteert het nieuwe kabinet zich aan de media op het Catshuis.
