Begrip en flexibiliteit belangrijk voor werkenden met chronische aandoening die medicatie gebruiken

Mensen met een chronische aandoening die medicatie gebruiken, kunnen op het werk verschillende uitdagingen ervaren. 'Een deel van hen heeft moeite om medicatiegebruik goed te integreren in de werkdag, waardoor sommigen hun innameschema aanpassen', zo meldt Nivel donderdag.

Vervelende reacties van collega's of werkgevers

'Ook hebben mensen last van bijwerkingen op het werk of krijgen ze te maken met vervelende reacties van collega’s of werkgevers. Begrip vanuit de werkomgeving en flexibiliteit om hier zelf mee om te gaan, worden door werknemers gezien als belangrijke voorwaarden', aldus Nivel op basis van onderzoek onder leden van het Nivel Panel Samen Sterk, voorheen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

Samenspel van factoren

Hoewel medicatiegebruik op het werk voor veel mensen zonder problemen verloopt, brengt het voor een deel van hen uitdagingen met zich mee. In hoeverre dit het geval is, wordt bepaald door een combinatie van factoren. Zo spelen het type medicatie, de eigen wensen en houding, het soort werk en de ervaren mate van begrip en ondersteuning van collega’s en leidinggevenden een rol. Dit samenspel van factoren maakt dat medicatiegebruik op het werk door werknemers heel divers ervaren wordt, wat vraagt om een aanpak op maat.

In gesprek gaan of privé houden?

Het is voor werknemers van belang dat werkgevers en zorgverleners zich bewust zijn van een mogelijke wisselwerking tussen werk en medicatie, en hier op een begripvolle manier mee om gaan. Een deel van de werknemers wil hierover in gesprek met hun werkgever, zodat deze waar nodig aanpassingen kan maken en ondersteuning kan bieden. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige werknemers hun medicatiegebruik liever privé houden, maar dat dit niet altijd lukt.