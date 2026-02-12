Man (66) 14 jaar cel in voor ontploffing en dodelijke brand woning Vroomshoop

De rechtbank Overijssel heeft een 66-jarige man uit Ridderkerk veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor het veroorzaken van een ontploffing in een woning in Vroomshoop. 'Daarbij kwamen de twee bewoners en hun drie honden om het leven en werd ook de naastgelegen woning compleet verwoest', zo meldt de rechtbank Overijssel donderdag.

Schadevergoeding 53.000,- euro

Naast de opgelegde gevangenisstraf moet de man de nabestaanden van de slachtoffers en de buurvrouw, die haar woning en inboedel kwijtraakte, een schadevergoeding betalen van ruim 53.000 euro.

Gasflessen

De man is in de avond van 27 december 2024 vanuit Ridderkerk naar Vroomshoop gereden om een door hem gefokte hond op te halen. Toen de deur niet voor hem geopend werd, is hij compleet door het lint gegaan en heeft hij alles gedaan wat in zijn macht lag om de woning in te komen en daarmee de hond te krijgen. De beveiligingscamera bij de voordeur heeft vastgelegd dat de man de bewoners heeft bedreigd, hun steeds luidere roep om hulp heeft genegeerd en twee gasflessen uit de voortuin heeft gepakt. Met de eerste gasfles heeft hij de voordeur ingeslagen. De tweede gasfles heeft hij opengedraaid. Daarna heeft hij door het gat in de voordeur gas in de woning gespoten en vervolgens de gasfles naar binnen gegooid. Daarna is er razendsnel een gasexplosie ontstaan, wat heeft geleid tot een catastrofale woningbrand.

Brand

De bewoners hebben 112 gebeld en zijn naar hun badkamer gevlucht. Hulp kwam te laat en beiden zijn diezelfde avond overleden als gevolg van het inademen van de hete rookgassen die de badkamer zijn binnengedrongen. Hoewel de man niet de intentie heeft gehad om hen om het leven te brengen, is hij wel verantwoordelijk voor hun dood. Daarmee heeft hij de nabestaanden onbeschrijflijk en onherstelbaar leed toegebracht. Een drama als dit schokt de hele samenleving en zorgt voor veel angst en onveiligheid, zeker bij de buurtbewoners. De brand heeft een enorme ravage aangericht. Twee woningen waren na de brand onbewoonbaar.

Straf

De rechtbank legt een langere gevangenisstraf op dan geëist. Dit komt doordat de man het recht in eigen hand heeft genomen op een van de meest vergaande manieren denkbaar. Hij wilde koste wat kost de hond meekrijgen en schuwde daarbij geen enkel middel. Hij koos daarbij voor steeds erger geweld met uiteindelijk tragische gevolgen De rechtbank weegt ook mee dat de 66-jarige man geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden.