CBS: Aantal zzp’ers in 2025 gedaald met 62.000

In het eerste kwartaal van 2025 liep het aantal zzp’ers voor het eerst sinds jaren terug, en dit zette de rest van het jaar door. Dit meldt het CBS donderdag.

Aangescherpte handhaving

Vanaf 1 januari 2025 is er een aangescherpte handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. 'Het aantal zzp’ers is in 2025 met 62.000 gedaald. In het eerste halfjaar kwam dat vooral doordat relatief veel zzp’ers verdergingen als werknemer. In het tweede halfjaar startten er daarnaast vooral ook minder mensen als zzp’er dan voorheen', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Toename tot bijna 1,3 miljoen zzp'ers

De afgelopen decennia nam het aantal 15- tot 75-jarigen met een hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel (zzp) gestaag toe, tot bijna 1,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2024. Er kwamen in tien jaar 370.000 zzp’ers bij die eigen arbeid aanbieden. Het aantal zzp’ers dat producten verkoopt –zoals bakkers en slagers– is kleiner en verandert minder.

Meer zzp’ers worden werknemer

In het eerste kwartaal van 2025 stapten 59.000 zzp’ers over naar een hoofdbaan als werknemer, bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. De meesten kregen een flexibele arbeidsrelatie (47.000), de overigen een vaste (12.000). In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren deze aantallen lager (26.000 en 6.000). Ook in het tweede kwartaal werden in 2025 nog aanzienlijk meer zzp’ers werknemer dan in 2024. Daarnaast waren er in de eerste helft van 2025 ook wat meer zzp’ers die helemaal stopten met werken (werkloos of niet meer op zoek naar en/of beschikbaar voor werk). In de tweede helft van 2025 nam het aantal zzp’ers die werknemer werden weer af en waren het er vrijwel evenveel als een jaar eerder.

Vooral minder nieuwe zzp’ers in tweede helft 2025

In het derde kwartaal van 2025 waren er 22.000 mensen zzp’er geworden die een kwartaal eerder nog niet tot de beroepsbevolking behoorden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herintreders of schoolverlaters die zzp’er worden. Dit aantal lag een jaar eerder met 32.000 een stuk hoger. Ook in het vierde kwartaal lag dit aantal in 2024 hoger dan in 2025. Daarnaast zijn er in 2025 minder werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die de overstap maakten naar zzp’er. In het vierde kwartaal is dit verschil tussen 2024 en 2025 het grootst, respectievelijk 22.000 en 9.000.