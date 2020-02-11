Lancering subsidie 41 miljoen om fietsveiligheid te verbeteren

Woensdagmiddag geeft minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) het officiële startschot voor het subsidieprogramma ‘Fietsveiligheid Voorop’. In totaal is er 41 miljoen euro beschikbaar voor organisaties met goede plannen om de fietsveiligheid te verbeteren.

Minister Tieman: “De cijfers liegen er niet om. Het aantal verkeersdoden onder fietsers stijgt al jaren, en bij ernstig verkeersgewonden zijn fietsers met 71% veruit de grootste groep slachtoffers. Er is hier een wereld te winnen. Het Rijk investeert al in veiligere fietspaden, stelt eisen aan voertuigen voordat ze veilig de weg op mogen én voert campagnes over fietshelmgebruik en tegen appen-achter-het-stuur. Daar komt deze subsidie nu bij: met ‘Fietsveiligheid Voorop’ stimuleren we overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om mee te denken hoe we het tij kunnen keren.”

Het subsidieprogramma wordt verzorgd door ZonMw. Algemeen directeur Véronique Timmerhuis: “Met Fietsveiligheid Voorop brengen we wetenschap, praktijk en beleid samen. ZonMw zorgt ervoor dat de opgedane kennis direct daar terechtkomt waar het verschil wordt gemaakt: op straat, bij professionals en in het leven van fietsers. Zo verbinden en versnellen we effectieve maatregelen om de fietsveiligheid te verbeteren.

Praktijk testen en nieuwe kennis vergaren

Naar verwachting gaan de eerste twee subsidierondes open in het tweede kwartaal van 2026. De ene ronde focust op het verminderen van het risicogedrag of het valrisico rondom fietsen. Dit gaat over initiatieven die wel al voorkomen in de samenleving, maar waarvan de effectiviteit nog niet bewezen is. Denk bijvoorbeeld aan driewielfietsen, aan trainingen voor ouderen of aan lokale gedragscampagnes.

De andere subsidieronde focust op het vergroten van de kennis over fietsveiligheid. Specifiek wordt gezocht naar nieuwe en effectieve fietsveiligheidsmaatregelen. Denk aan maatregelen om de drukte op het fietspad te verminderen, om enkelvoudige fietsongevallen tegen te gaan en om de weg veiliger in te richten.

Vervolg

‘Fietsveiligheid Voorop’ is onderdeel van het Meerjarenplan Fietsveiligheid. Tussen 2026 en 2030 zullen de subsidies worden verstrekt in meerdere rondes.

Behalve subsidies voor bovengenoemde praktijken, zal er ook subsidie beschikbaar komen om de kennisdeling tussen beleid, praktijk en onderzoek te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het organiseren van congressen of kennissessies voor diverse partijen.