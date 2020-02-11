Steeds meer Nederlanders passen hun woning aan in plaats van te verhuizen

De wachtlijsten voor seniorenwoningen zijn lang, de huizenprijzen hoog en geschikte gelijkvloerse appartementen zijn schaars. Voor veel oudere Nederlanders is verhuizen naar een meer geschikte woning simpelweg geen realistische optie. Maar dat betekent niet dat ze vast komen te zitten. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun huidige woning aan te passen, zodat ze er ook op latere leeftijd comfortabel kunnen blijven wonen.

Waarom de doorstroming op de woningmarkt stokt

Nederland vergrijst in rap tempo. Over tien jaar is naar verwachting een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan geschikte woningen voor deze groep. Nieuwbouwprojecten richten zich vooral op starters en gezinnen, terwijl de vraag naar levensloopbestendige woningen alleen maar toeneemt. Het gevolg: ouderen blijven noodgedwongen in hun eengezinswoning zitten, ook als die eigenlijk te groot of te onpraktisch wordt.

Toch hoeft dat geen probleem te zijn. Met gerichte aanpassingen kan vrijwel elke woning geschikt gemaakt worden voor de toekomst.

De trap hoeft geen obstakel meer te zijn

Voor veel mensen is de trap het eerste struikelblok. Letterlijk soms. Traplopen wordt met de jaren zwaarder en de angst om te vallen neemt toe. Een traplift neemt die zorg weg. Met een druk op de knop gaat u veilig en comfortabel naar boven of beneden, zonder inspanning en zonder risico.

Trapliften van Otolift worden op maat gemaakt voor elke trap. Recht, met bochten, smal of steil, er is altijd een passende oplossing. De installatie duurt meestal niet langer dan een dag en er zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig. De trap blijft gewoon bruikbaar voor andere bewoners of bezoek.

Welke andere aanpassingen maken het verschil

Naast de trap zijn er meer plekken in huis waar kleine ingrepen grote gevolgen hebben. De badkamer is berucht om uitglijden, maar met antisliptegels, een inloopdouche en stevige handgrepen wordt het risico aanzienlijk kleiner. In de gang en op de overloop helpt goede verlichting, bij voorkeur met bewegingssensoren die automatisch aangaan. En het verwijderen van losse drempels en kleedjes voorkomt struikelen.

Tijdig nadenken loont op de lange termijn

Het beste moment om over woningaanpassingen na te denken is voordat ze echt nodig zijn. Wie nu nog fit is maar merkt dat bepaalde dingen lastiger worden, doet er goed aan om alvast te kijken naar de mogelijkheden. Dat voorkomt haastige beslissingen in stressvolle situaties en geeft u de tijd om weloverwogen keuzes te maken. Bovendien zijn veel aanpassingen eenmalige investeringen die zich jarenlang terugbetalen in comfort, veiligheid en zelfstandigheid.