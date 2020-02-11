14-jarige jongen aangehouden na overval

Vlaardingen

Om 18.00 uur is een winkel aan de Reigerlaan in Vlaardingen overvallen door een jongen. Slechts enkele minuten later hadden agenten al een verdachte te pakken. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Vlaardingen. In de nabije omgeving werd een mes aangetroffen. Deze heeft de verdachte mogelijk weggegooid toen agenten hem in beeld kregen. De politie doet onderzoek.