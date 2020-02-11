woensdag, 11. februari 2026 - 19:00 Update: 11-02-2026 19:02
14-jarige jongen aangehouden na overval
Foto: Politie
Vlaardingen
Om 18.00 uur is een winkel aan de Reigerlaan in Vlaardingen overvallen door een jongen. Slechts enkele minuten later hadden agenten al een verdachte te pakken. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Vlaardingen. In de nabije omgeving werd een mes aangetroffen. Deze heeft de verdachte mogelijk weggegooid toen agenten hem in beeld kregen. De politie doet onderzoek.
De verdachte is na de overval er zonder buit vandoor gegaan, maar werd dus snel in de kraag gegrepen. Niemand raakte gewond bij de overval. De politie spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden. Heb jij belangrijke informatie, maar heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844.
