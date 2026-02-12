Defensie koopt treinwagons voor vervoer gewonde oorlogslachtoffers

Defensie investeert in radarsystemen voor de Noordzee, zware bergingsvoertuigen en gewondentreinen voor toekomstige optreden. Staatssecretaris Gijs Tuinman meldt dit vandaag schriftelijk aan de Tweede Kamer.

Speerpunt: leveren, leveren, leveren

Een speerpunt van de vertrekkende staatssecretaris is: leveren, leveren, leveren. Hij geeft hier met deze projecten in zijn laatste week nog volop invulling aan.

Gewondentreinen

Defensie verwerft gewondentreinen voor het vervoer over lange afstand van oorlogsslachtoffers. Nu maakt de organisatie nog gebruik van onder meer ziekenauto’s en helikopters. Voor het vervoer over langere afstand, bijvoorbeeld naar het calamiteitenhospitaal, beschikt Defensie in de toekomst over de C-390 Millennium. Dit transportvliegtuig vervangt vanaf 2027 het C-130 transportvliegtuig.

'Behoefte aan extra vervoersmogelijkheden'

In een grootschalig conflict is de kans op aanzienlijke hoeveelheden gewonden groot. Daarom heeft Defensie behoefte aan extra vervoersmogelijkheden dat veel gewonden in één keer kan vervoeren. Hiervoor koopt Defensie Nederlandse treinen. De ombouw daarvan zal ook in Nederland plaatsvinden.

Extra ogen op de Noordzee

De Noordzee is van strategisch belang voor Nederland en haar bondgenoten, zowel economisch als militair. Het gebied herbergt vitale infrastructuur, essentieel voor de energievoorziening en communicatie. Denk aan olie- en gasplatforms, onderzeese pijpleidingen, windmolenparken en datakabels. Die zijn kwetsbaar voor sabotage en hybride dreigingen. Dat is een groot veiligheidsrisico.

Opsporen 'dark vessels’

Op dit moment heeft Defensie onvoldoende zicht op zogeheten ‘dark vessels’. Dat zijn schepen die onopgemerkt proberen te blijven door hun transponder uit te zetten. De marine krijgt daarom extra radarsystemen om dit soort bewegingen beter te kunnen volgen. De nieuwe radars zijn bovendien in staat om objecten kleiner dan 50 meter waar te nemen. Dit maakt ze geschikt om ook vliegende objecten, zoals drones, te detecteren.

De systemen worden geleverd door een Nederlandse partij. Defensie laat het onderhoud doen door Rijkswaterstaat en de leverancier. Voor de data-uitwisseling wordt aangesloten bij de bestaande verbinding tussen het Kustwachtcentrum en de marine.

Bergingsvoertuigen

Nederland bereidt zich voor op een mogelijk grootschalig conflict. Het belang van gevechtscapaciteit voor de landmacht is daardoor sterk toegenomen. De zware en middelzware infanteriebrigades krijgen daarom aanvullende bergingscapaciteit.

Defensie wil van het Duitse bedrijf FFG Wisent-2 pantserrupsbergingstanks kopen. Deze zijn onder meer voor het nieuwe tankbataljon en het nieuwe pantserinfanteriebataljon. De bergingstanks moeten tijdens operaties gestrand of beschadigd materieel veilig bergen, ook onder vijandelijk vuur. De bergingsvoertuigen zijn inclusief op afstand bedienbare wapenstations, munitie, reservedelen en IT-middelen.

De Wisent-2 is gebouwd op het chassis van de Leopard-2 tank en kan direct van de plank worden gekocht. Dat vermindert risico’s op vertragingen en kostenoverschrijdingen. Defensie kiest bewust voor eenvoud. Hoe simpeler het systeem, hoe makkelijker het gebruik, onderhoud en de opleiding. Ook valt er sneller te produceren om eventuele verliezen aan te vullen. Binnen het partnerschap met FFG zal ook de Nederlandse industrie een rol krijgen.