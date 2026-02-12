Mannen die flexflitser opzettelijk vernielden moeten 14.000,- euro betalen

De twee mannen die met opzet een flexflitser omver reden in het Friese Drogeham moeten een forse schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter in Leeuwarden bepaald.

Pick-up truck

'Ze gebruikten hun pick-up truck om de mobiele flitspaal van het Openbaar Ministerie zwaar te beschadigen. De schade bedraagt zo’n 14.000 euro. En dat bedrag moeten de twee mannen, van destijds 41 en 35 jaar oud, nu betalen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Camerabeelden

De flexflitser werd vernield in de nacht van 14 op 15 juli 2024. De daders werden later aangehouden, mede naar aanleiding van de camerabeelden die de beveiligingscamera van de flexflitser had gemaakt, en zo kan de schade nu op de twee verhaald worden. Flitspalen van het Openbaar Ministerie zijn wel eens vaker het mikpunt van vernieling, terwijl ze er juist staan om de verkeersveiligheid voor iedereen te verhogen.

'Levens redden'

Marc Pluimers, Afdelingshoofd Beleid & Strategie bij Parket CVOM en verantwoordelijk voor de plaatsing van de handhavingsmiddelen: ‘Vaste flitspalen, flexflitsers en focusflitsers staan er niet voor niks. Daarmee willen we voorkomen dat automobilisten gevaarlijk gedrag vertonen zoals door rood rijden of achter het stuur bellen met een telefoon in de hand. Als je er goed over nadenkt kan je met zulke flitspalen levens redden. Het vernielen van handhavingsmiddelen ondermijnt dat’.

Niet zonder gevolgen

Wie moedwillig iets van een ander kapot maakt moet opdraaien voor de kosten. Zo oordeelt de rechter vandaag. De twee krijgen de rekening gepresenteerd voor de schade die ze hebben aangericht. Pluimers: ‘Deze uitspraak van de rechter geeft een heel duidelijk signaal af: blijf met je handen van onze flitspalen af. Ze staan er juist voor onze veiligheid. Wie ze opzettelijk vernielt draait op voor de kosten, en die zijn niet mals.’