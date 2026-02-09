OM seponeert zaken in onderzoek terroristisch netwerk Friesland

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft de strafzaken tegen twee personen geseponeerd. Dit meldt het OM maandag.

Man en vrouw aangehouden

De man uit Waddinxveen en de vrouw uit Ommen waren op 11 juni 2025 aangehouden in een onderzoek naar een crimineel netwerk dat volgens het OM gericht is op het plegen van diverse terroristische misdrijven vanuit het anti-institutioneel gedachtengoed.

'Onvoldoende gebleken'

'De man werd kort na zijn aanhouding al in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris. De vrouw zat vijftien dagen in voorarrest, waarna het OM besloot dit voorarrest niet te willen verlengen. Uit het onderzoek is onvoldoende gebleken dat beiden onderdeel zijn van het - in de ogen van het OM - terroristische netwerk in Friesland', aldus het OM.

6 personen in voorlopige hechtenis

In deze zaak zitten nog zes personen in voorlopige hechtenis. Twee andere personen zijn nog steeds verdachte, maar zitten niet vast. De volgende openbare zitting in deze zaak vindt plaats op 20 februari 2026 in de rechtbank in Leeuwarden.