Overhandiging Voorwaarden mogelijke bouw nieuwe kerncentrales Zeeland

In Nederland wordt momenteel gezocht naar geschikte locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. 'Binnen de provincie Zeeland worden meerdere mogelijke locaties onderzocht. Eén van deze onderzoekslocaties ligt in de gemeente Terneuzen, in de regio Zeeuws-Vlaanderen', zo meldt het ministerie van Klimaat en Groene Groei maandag.

Adviesgroep

Omdat de mogelijke komst van kerncentrales gevolgen kan hebben voor de leefomgeving, economie en infrastructuur, hebben de gemeenten Sluis en Terneuzen gezamenlijk een adviesgroep ingesteld. Deze adviesgroep vertegenwoordigt de belangen van Zeeuws-Vlaanderen, waaronder die van de gemeenten Sluis en Terneuzen en denkt mee over de invloed van de geplande Rijksenergieprojecten. De adviesgroep heeft haar voorwaarden vastgelegd in een adviesrapport 'Voorwaarden Adviesgroep voor het Rijk-Regiopakket Sluis-Terneuzen’. Dit rapport is op 9 februari 2026 aangeboden aan demissionair minister Hermans van Klimaat en Groene Groei (KGG).

Wat heeft de adviesgroep gedaan?

De adviesgroep bestaat uit 54 leden, waaronder inwoners, ondernemers, raadsleden, dorpsraden en belangenorganisaties. Zij hebben in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn voor het Rijk-Regiopakket om de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio te versterken.

Voorwaarden van Borssele en Vlissingen

Naast Terneuzen worden ook andere locaties in Nederland onderzocht voor de mogelijke bouw van twee kerncentrales. In Zeeland wordt onder meer gekeken naar een locatie in Vlissingen-Oost (het voormalige Thermphos-terrein) en in Borssele

(het EPZ-terrein naast Kerncentrale Borssele).

Inwoners gevraagd naar voorwaarden

Ook de gemeente Borssele en de provincie Zeeland hebben hun inwoners gevraagd welke voorwaarden zij stellen aan de mogelijke komst van grote energieprojecten in de regio, waaronder twee nieuwe kerncentrales. De voorwaarden van de gemeente Borssele en de provincie Zeeland en de eerste reactie van minister Hermans van KGG zijn hier te vinden. In de gemeente Vlissingen loopt het traject om tot voorwaarden te komen nog.

Voorwaarden als leidraad

De voorwaarden worden benut om, onder leiding van gebiedsverbinder Knops, een voorlopig Rijk-Regiopakket op te stellen. Dit pakket wordt gelijktijdig met de locatiekeuze gepubliceerd en gebeurt in samenwerking met de provincie Zeeland en de gemeenten Borssele, Vlissingen en Terneuzen.