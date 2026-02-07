Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval

Vrijdagavond vond er een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Baarloseweg in Kessel. Eén inzittende is overleden, de ander is naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek.

Het ongeval vond vrijdagavond plaats rond 23:45 uur. Een auto is in botsing geraakt met een pand aan de Baarloseweg. In de auto bevonden zich twee inzittenden. Eén van de inzittenden is ter plaatse overleden aan de verwondingen. De ander is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De omgeving van het ongeval is afgezet geweest. Het team Forensische Opsporing Verkeer onderzoekt de toedracht van de aanrijding.