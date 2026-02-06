3JS brengen jubileumversie uit van het Wiegelied

Vanwege het 20-jarig bestaan van het bekende ‘Wiegelied’ hebben de 3JS een 2.0-versie opgenomen samen met feest-trompettist Jeffrey Parmentier en de bekende producer John Dirne. Bijna iedereen in Nederland kent het Wiegelied van de 3JS. Met dit aanstekelijke melodietje dat in 2006 geschreven werd zijn vele baby’s in slaap gezongen de afgelopen 20 jaar.

Zanger Jan Dulles: “Het Wiegelied wordt steeds weer ontdekt door nieuwe generaties feestgangers en jonge ouders die genieten van het wonder van een pasgeboren baby in de wieg.

Afgelopen zomer nam het lied ineens een enorme vlucht qua streams op Spotify en dat is niet meer opgehouden. Zeer bijzonder om mee te maken. Dit alles heeft ons doen besluiten om samen met trompettist Jeffrey Parmentier en producer John Dirne een nieuwe, wat modernere versie op te nemen. Eentje die de komende jaren weer mee kan met de DJ’s in het huidige live-circuit.”

Afgelopen week reisde dit gezelschap af naar het Oostenrijkse Gerlos voor opnames van een videoclip en een optreden in de aanwezige apres-ski gelegenheden.

Wiegelied 2.0 is vanaf heden te beluisteren via de verschillende streamingsdiensten.

