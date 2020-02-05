Aanhouding voor online plaatsen 06-nummer Feyenoord directeur Dennis Te Kloese

Donderdag hield de politie in Den Haag een 24-jarige man aan voor het online plaatsen van het mobiele telefoonnummer van de directeur van Feyenoord Dennis Te Kloese. 'De man is na verhoor heengezonden en zal zich half april voor de rechter moeten verantwoorden', zo meldt de politie donderdag.

Bedreigd

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese wordt sinds de nederlaag zondag tegen PSV veelvuldig telefonisch lastig gevallen en bedreigd. Zijn mobiele telefoonnummer is online gedeeld, waarna hij een stortvloed aan nare berichten en belletjes heeft ontvangen. De politie is een onderzoek gestart, zowel naar de persoon die zijn nummer gedeeld heeft als naar de personen die hebben gebeld of berichten hebben gestuurd.

Aanhouding voor doxing

Onderzoek naar de persoon die het nummer online heeft gedeeld, leidde naar de 24-jarige Hagenaar die donderdagochtend in zijn woning in Den Haag is aangehouden op verdenking van doxing. Het openbaar maken van andermans privégegevens, zoals huisadressen, telefoonnummers of werkplekken, met als doel te intimideren, lastig te vallen of te bedreigen, heet doxing en is strafbaar. Doxing is een grove schending van privacy en heeft vaak enorme impact op het slachtoffer.

Waarschuwings-sms

Woensdag verstuurde de politie een sms naar een grote groep personen om hen op te roepen te stoppen met het versturen van berichten aan de Feyenoord-directeur te Kloese. De groep bestaat uit tientallen telefoonnummers die vooralsnog in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Mogelijk komen in het vervolg van het onderzoek nog nieuwe nummers en daarmee nieuwe personen in beeld.

Meer aanhoudingen

Of de inhoud van de belletjes en/of berichten daadwerkelijk strafbaar is, wordt momenteel per bericht samen met het Openbaar Ministerie bekeken. Indien de berichten strafbaar blijken, zullen politie en Openbaar Ministerie per casus kijken naar passende vervolgstappen. Aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten.