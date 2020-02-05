Alarmcentrale Eurocross ziet 20% meer wintersportongevallen

Met de voorjaarsvakantie in aantocht, hét moment waarop veel Nederlanders op wintersport gaan, waarschuwt alarmcentrale Eurocross voor een duidelijke stijging in het aantal wintersportongevallen. De alarmcentrale ziet dit seizoen nu al 20% meer meldingen binnenkomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Oostenrijk koploper

Oostenrijk voert opnieuw de lijst aan als land waar de meeste incidenten plaatsvinden. De toename past binnen een bredere trend: al meerdere jaren stijgt het aantal meldingen tijdens de wintermaanden. Eerdere analyses laten zien dat vooral letsels zoals kniebandletsels, sleutelbeenbreuken en hersenschuddingen veel voorkomen bij wintersporters.

Veel ongevallen zijn te voorkomen

Volgens Eurocross komt een aanzienlijk deel van de ongevallen voort uit overschatting van eigen skivaardigheden, onvoldoende voorbereiding of gebrek aan kennis van lokale regels. In eerder onderzoek werd bevestigd dat een groot deel van de wintersporters zichzelf beter inschat dan ze daadwerkelijk zijn, wat leidt tot risicovoller gedrag op de piste.

Nieuwe regels in wintersportlanden

In verschillende populaire wintersportlanden verandert de regelgeving op de skipistes. Eurocross benadrukt dat wintersporters rekening moeten houden met deze veranderingen om zo niet voor onverwachte verrassingen te komen staan. Helmplicht in Italië – in Italië geldt er per direct een helmplicht voor alle leeftijden. Strengere handhaving rondom alcoholgebruik op en rond de piste. Piste- en verkeersregels die per land kunnen verschillen en regelmatig worden aangescherpt. Per land wisselen de consequenties aan het niet naleven van de regels. Daarnaast kan het niet naleven van de regels leiden tot hoge boetes.

Fysiek voorbereid de bergen in

Wintersport is intensief en vraagt om een goede lichamelijke basis. Juist omdat veel Nederlanders maar één week per jaar op de ski’s staan, kan gebrek aan voorbereiding het risico op blessures verhogen.