Man (18) uit Hoorn opgepakt, mogelijk schutter (15) liquidatiepoging Hamburg verleid

De Nederlandse politie heeft vrijdag 6 februari 2026 een 18-jarige man uit Hoorn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in het Duitse Hamburg op zondag 12 januari 2025 waarbij een 49-jarige man werd beschoten in een café. 'De verdenking is dat deze verdachte de schutter heeft verleid tot het plegen van het schietincident en hem hierbij heeft gefaciliteerd', zo meldt de politie vrijdag.

Eerdere aanhoudingen

Op 20 januari werd ook een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij zou een faciliterende rol hebben gespeeld door zijn auto uit te lenen aan de andere betrokkenen. Die man is inmiddels heengezonden, maar blijft onderdeel van het lopende onderzoek.

Vorige week werd ook een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij werd ervan verdacht de bestuurder te zijn geweest van het voertuig dat de schutter naar Duitsland heeft gebracht. De man is na verhoor heengezonden maar blijft verdachte in het onderzoek.

Schutter reeds veroordeeld door Duitse rechter

De schutter, een 15-jarige jongen uit Hoorn, werd eerder al veroordeeld door de Duitse rechter. 'De Nederlandse politie doet onderzoek naar mogelijke Nederlandse betrokkenen, waarbij het vermoeden bestaat dat zij de veroordeelde jongen hebben overgehaald tot en/of gefaciliteerd bij het plegen van het schietincident. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit', aldus de politie.

