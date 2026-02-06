Man aangehouden nadat hij agent met mes probeert te steken

Na een melding van een gewonde persoon in een lijnbus in Waalwijk is een man aangehouden, nadat hij in een woning een politieagent probeerde te steken met een mes.

De politie kreeg op donderdag 5 februari rond 20.00 uur een melding van een gewonde persoon in een lijnbus. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en zijn met de betrokken persoon in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er eerder een conflict zou zijn geweest. Op basis daarvan kwam een mogelijke verdachte in beeld.

Man aangehouden na steekpoging op agent in woning

Agenten zijn vervolgens naar de woning van de man in Waalwijk gegaan om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd. In de woning sloeg de situatie om. De man pakte plotseling een mes en probeerde daarmee een politieagent te steken. De agent sprong op tijd weg en raakte gelukkig niet gewond. Om de situatie onder controle te krijgen, is het stroomstootwapen ingezet. De man kon daarna worden aangehouden. Niemand raakte daarbij ernstig gewond.

Verdachte aangehouden en overgebracht naar politiebureau

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord. Tegen hem wordt aangifte gedaan van geweld tegen een politieambtenaar. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Het eerdere slachtoffer heeft geen aangifte gedaan.