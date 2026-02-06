Steeds meer studenten wonen hun hele studie thuis

Hbo- en wo-studenten blijven steeds vaker bij hun ouders wonen. Vooral sinds de invoering van het sociaal leenstelsel gaan studenten minder snel uit huis. Van de studenten die in 2023 na vijf jaar afstudeerden, is 43 procent thuis blijven wonen. Bij de afstudeerders in 2016 was dat nog 31 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut (NIDI).

Studenten die in 2015 begonnen met studeren vielen onder het sociaal leenstelsel. Zij bleven vaker tot aan hun afstuderen (in 2020) thuiswonen dan de studenten die een jaar eerder waren begonnen. Daarna is er nog een lichte stijging.

Het CBS en het NIDI hebben gekeken naar studenten aan hbo of universiteit (wo) die voor hun twintigste aan een studie begonnen. Dit nieuwsbericht gaat over studenten die vijf jaar over hun studie deden. Er is ook gekeken naar andere studieduren, daarbij is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Mannen vaker dan vrouwen

Mannen blijven vaker bij hun ouders wonen dan vrouwen. Van de mannen die in 2020 na vijf jaar klaar waren met hun studie, was 52 procent niet uit huis gegaan. Bij de vrouwen was dat 34 procent. In 2016 was dat nog 40 en 24 procent. Tussen 2021 en 2023 is het percentage thuiswonenden bij mannen licht afgenomen, bij vrouwen nam het juist iets toe