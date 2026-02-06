Veel mensen met griep in Nederland: epidemie lijkt in zicht

Het aantal mensen in Nederland met een luchtweginfectie neemt toe. Steeds meer mensen hebben klachten. Een flink deel van deze mensen blijkt het griepvirus (influenzavirus) te hebben. De jaarlijkse griepepidemie lijkt in zicht. Naast het griepvirus zorgen ook andere virussen voor luchtwegklachten.

Meer mensen met luchtwegklachten

Het aandeel deelnemers aan Infectieradar met luchtwegklachten is in de afgelopen week sterk toegenomen. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, steeg afgelopen week naar 51 op de 100.000 inwoners. Dit is boven de grenswaarde van 46 op de 100.000 inwoners voor verhoogde griepactiviteit in de huisartsenpraktijk. De week ervoor was dit 40 op de 100.000 inwoners.

Meer griepvirus

Experts van het RIVM, Erasmus MC en Nivel zien het griepvirus toenemen. Deelnemers aan Infectieradar die een keel- en neusmonster opsturen bij luchtwegklachten hebben vaker griep. Afgelopen week zat in 13% van de monsters griepvirus. De week ervoor was dit 12%.

Ook in de monsters die huisartsen van de Nivel peilstations afnemen bij een deel van hun patiënten met luchtwegklachten wordt steeds vaker griepvirus gevonden. In de afgelopen week was het aandeel monsters met griepvirus 37%. Ook in laboratoria in Nederland stijgt het percentage monsters met het griepvirus. In de afgelopen week steeg dit percentage van 18% naar 22%.

Ook andere virussen zorgen voor klachten

Naast griepvirus zijn er ook andere virussen die klachten aan de luchtwegen geven, zoals een verstopte neus, niezen, hoesten en keelpijn. Soms met koorts. Dit zijn nu vooral seizoenscoronavirussen, het humaan metapneumovirus (hMPV) en het RS-virus (Respiratoir Syncytieel-virus). Griep verloopt vaak ernstiger. De ziekte begint snel en kan gepaard gaan met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn en hoge koorts (tot wel 39 graden Celsius of hoger). De koorts duurt meestal drie tot vijf dagen. Herstel kan een aantal weken duren.