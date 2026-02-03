OM eist in hoger beroep 11 jaar cel tegen moeder voor poging moord op dochtertje

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 11 jaar gevangenisstraf tegen een 39-jarige vrouw uit Utrecht. 'Ze wordt verdacht van poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje en van voorbereiding van moord en zware mishandeling', zo meldt het OM dinsdag.

Moedermelk vergiftigd

In het voorjaar van 2020 ligt het dochtertje van de verdachte in het ziekenhuis. De artsen kunnen niet achterhalen waardoor onder andere de hartklachten van het baby’tje veroorzaakt worden. Totdat blijkt dat de afgekolfde moedermelk die de verdachte aanlevert niet voldoet. De moedermelk is vergiftigd met diarreeremmer loperamide, een medicijn dat niet bedoeld is voor baby’s. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek blijkt ook dat de moedermelk is verdund, er zitten amper voedingsstoffen in. Door het gebrek aan voedingsstoffen groeit het kindje niet goed en het gif zorgt voor hartproblemen.

Bewust moedermelk verdund

'Het OM stelt dat de verdachte bewust de moedermelk heeft verdund en gemengd met medicijnen. Ze heeft hiermee het leven van haar jonge dochtertje ernstig in gevaar gebracht. Het OM verdenkt haar van een poging tot moord en omdat ze nog meer samples met verdunde en giftige moedermelk op voorraad had, wordt ze ook verdacht van voorbereiding van moord. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de verdachte tot elf jaar gevangenisstraf. Daartegen gaat de verdachte in hoger beroep', aldus het OM.

Rechtbank

De rechtbank sprak de vrouw vrij van het zwaar mishandelen van haar zoontje die toen hij klein was ook gezondheidsproblemen had. In hoger beroep zag het OM onvoldoende aanvullend bewijs voor de zware mishandeling bij het zoontje en daarom berust het OM in deze vrijspraak. In hoger beroep gaat de zaak dus over hetgeen het dochtertje is aangedaan.

Nieuw onderzoek in hoger beroep

De vrouw heeft de beschuldigingen over het vergiftigen en verdunnen van de melk altijd ontkend. Nadat ze wordt geconfronteerd met het aantreffen van loperamide in de afgekolfde moedermelk zegt ze dat ze zelf het medicijn slikt waardoor deze volgens haar in de melk is terecht gekomen. In hoger beroep zijn de samples met moedermelk die nog niet aan het dochtertje waren gegeven nogmaals onderzocht. In dit nieuwe onderzoek wordt in de samples maiszetmeel aangetroffen. Dat is een ingrediënt van het medicijn dat bij normaal gebruik wordt afgebroken door het lichaam en niet wordt doorgegeven in moedermelk. Dat dit wel is aangetroffen in de samples ziet het OM als een extra bewijsmiddel dat de afgekolfde melk vermengd is met loperamide. Het OM stelt dat de vrouw dit bewust heeft gedaan.

Onderzoek naar mogelijke stoornis

Op meerdere momenten is onderzocht of de vrouw ten tijde van de feiten in 2020 een stoornis had. Eerdere onderzoeken wezen uit dat er geen sprake was van een stoornis. Andere deskundigen stellen in hoger beroep dat er wellicht wel sprake was van een stoornis maar dat er niets te zeggen valt over de effecten hiervan op de delicten. Het OM stelt daarom dat niet kan worden vastgesteld dat een eventuele stoornis invloed had op hetgeen waar ze verdacht van wordt. Dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat de vrouw toerekeningsvatbaar was toen ze de feiten pleegde.

'Niet eerlijk geweest'

Tijdens de zitting legden de advocaten-generaal (officier van justitie in hoger beroep) uit waarom volgens het OM een gevangenisstraf op zijn plaats is. “Zij heeft, toen het zeer slecht met haar dochtertje ging, haar handelen voortgezet en is niet eerlijk geweest. Wat daarmee blijft klemmen is het feit dat er geen grip gekregen wordt op de motieven van verdachte en eventuele stoornissen die aan haar gedrag ten grondslag liggen. Dit maakt dat er geen interventies ingezet kunnen worden en er onverminderd zorg blijft dat verdachte haar gedrag zou kunnen herhalen en daarmee opnieuw haar dochtertje, of haar andere kinderen in gevaar brengt.”

