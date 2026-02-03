NVWA: Meer dan de helft bloemtelers gebruikt gewasbescherming onjuist

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde in 2024 en 2025 71 controles uit in de teelt van snijbloemen onder glas in Nederland. 'Hieruit blijkt dat de naleving van de toepassing gewasbeschermingsmiddelen door telers opnieuw is verslechterd', zo meldt de NVWA dinsdag.

Slechts 39 procent houdt zich aan wet- en regelgeving

'Van de geïnspecteerde telers hield slechts 39% zich aan de wet- en regelgeving van gewasbescherming. Dit is een flinke daling ten opzichte van 2019, toen de naleving 60% was. De NVWA vindt deze cijfers zorgwekkend', aldus de NVWA.

Boetes

De NVWA heeft inspecties gedaan in de teelt van onder andere chrysant, freesia, hydrangea en roos. De 71 Nederlandse bedrijven zijn aselect geselecteerd. De NVWA constateerde bij 43 van de 71 bedrijven overtredingen. Die leiden tot boetes of waarschuwingen in het geval van minder ernstige overtredingen. De meeste telers gingen in de fout door toegelaten middelen onjuist te gebruiken, er was bijvoorbeeld sprake van een te hoge dosering, te veel toepassingen of gebruik in de verkeerde periode. Bij 7 telers is gebruik van niet in de teelt toegelaten middelen geconstateerd.

Risico’s voor mens, dier en milieu

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van niet-toegelaten middelen kunnen risico’s opleveren voor mens, dier en milieu. Het recent gepubliceerde rapport van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA over geïmporteerde rozen en snijbloemen uit landen buiten de EU onderschrijft dit. In het rapport wordt geconcludeerd dat het aantreffen van niet toegelaten residuen (restanten) een risico kan opleveren voor mensen die beroepsmatig met deze rozen werken, en mogelijke milieurisico’s wanneer rozen via groenafval of compost in het milieu terechtkomen. Welke risico’s te hoge doseringen of te vaak toepassen van de toegelaten middelen geven is nu niet duidelijk. Vervolgonderzoek is daarom nodig.

Vervolgaanpak

'Om de naleving te verhogen zet de NVWA in op meerdere sporen. Vanaf 2021 lopen er 2 pilots in de sierteelt om de naleving te verhogen. In de eerste pilot worden zwaardere sancties opgelegd aan bedrijven die herhaaldelijk overtredingen begaan. In de tweede pilot ‘stimulerend toezicht’ stimuleert de NVWA telers in de gerberateelt om te werken op basis van geïntegreerde gewasbescherming. Beide pilots zijn geen onderdeel van de naleefmeting in 2024-2025', aldus de NVWA.

'Strenger toezien op naleving regels'

Daarnaast onderzoekt de NVWA mogelijkheden om strenger toe te kunnen zien op de naleving van de regels binnen de sierteelt. Bijvoorbeeld de uitbreiding van openbaarmaking van inspectieresultaten. en meer samenwerking met andere toezichthouders. Ook blijft de NVWA aandacht vragen voor aanpassing van het sanctie-instrumentarium. Voor telers die wel goed naleven onderzoekt de NVWA een meer gerichte ketenaanpak.

In gesprek

Over de inspectieresultaten en de aanpak is de NVWA in gesprek met de sectorvertegenwoordigers, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en andere toezichthouders als de waterschappen en omgevingsdiensten.