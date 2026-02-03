Pinguïns gesignaleerd op rotonde N33/N34 bij Drentse Gieten

Pinguïns leven normaal gesproken op het zuidelijk halfrond, voornamelijk rond en op Antarctica. Maar voor even hebben ze een andere plek gevonden en wel boven op het talud van de rotonde bij het Drentse Gieten. Sinds zaterdag vertoeven daar twee pinguïns.

Eerder al Pinguïns geplaatst

In 2021 waren er ook her en der langs de N34 pinguïns geplaatst. Over de herkomst van de pinguïns en wie ze geplaatst heeft de politie nooit kunnen achterhalen. Het is niet duidelijk wat de insteek van de plaatsing is en wie ze deze keer geplaatst heeft.