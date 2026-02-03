Nieuwe Jeep Compass PHEV zelfde geprijsd als BEV en mild hybrid

Deze krachtige en efficiënte plug‑in hybridevariant completeert het motorenaanbod en maakt de Compass nog capabeler en veelzijdiger. De prijzen van de e‑Hybrid Plug‑in zijn gelijk aan die van de e‑Hybrid en Full Electric: vanaf € 42.995.

Met de komst van de e‑Hybrid Plug‑in is het aanbod van de Jeep Compass veelzijdiger dan ooit. Behalve de reeds leverbare e‑Hybrid met 107 kW (145 pk) en volledig elektrische versie (Full Electric) met 154 kW (210 pk) en tot 500 km actieradius (WLTP) hebben klanten nu ook keuze uit een plug‑in hybride.