Maximale taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen in coronatijd

De officier van justitie heeft vandaag telkens de maximale taakstraf, in combinatie met variërende voorwaardelijke gevangenisstraffen, geëist tegen zes personen die ervan verdacht worden in coronatijd met vaccinatiebewijzen te hebben gefraudeerd. Hierdoor kregen mensen die niet gevaccineerd waren tóch de beschikking kregen over een vaccinatiebewijs.

De zes verdachten zijn drie mannen en drie vrouwen, woonachtig in Amsterdam, Almere en in Breukelen die in leeftijd variëren van 30 tot 59 jaar. De drie vrouwen waren in 2021 alle drie als doktersassistente werkzaam in dezelfde Amsterdamse huisartsenpraktijk.

Alle zes personen worden ervan verdacht zich in de tweede helft van 2021 - middenin coronatijd - schuldig te hebben gemaakt aan het vervalsen en tegen betaling verstrekken van vaccinatiebewijzen, waarbij iedere verdachte op zijn of haar manier een cruciale en wezenlijke rol vervulde.

Drie van hen werden ook verdacht van het opmaken en verstrekken van valse testbewijzen. Tot slot werden twee van hen ook nog verdacht van verduistering in dienstbetrekking van vaccinatie gerelateerde goederen, zoals vaccinstickers.

Valse gegevens ingevoerd

Het ging om een zeer gewiekste vorm van fraude aangezien hiervoor echte vaccins werden gebruikt. Ook werden er nepafspraken gemaakt waarbij werd gedaan alsof er werd gevaccineerd. Het vaccin werd weggegooid, maar de gegevens van de vaccinatie werden wel ingevoerd in het registratiesysteem zodat desbetreffende personen valselijk als gevaccineerd geregistreerd werden. Daar was het uiteindelijk om te doen voor de klanten die daarvoor fors betaalden.

De drie doktersassistentes worden – kort gezegd – verdacht van het (laten) opmaken van die valse vaccinatiebewijzen terwijl hun medeverdachten verdacht worden van het aan de man brengen van die valse vaccinatiebewijzen, onder meer via advertenties op Snapchat.

De officier van justitie vanochtend in zijn requisitoir: “Voor alle verdachten geldt dat zij hiermee het vertrouwen van de burger in de overheid ernstige schade hebben toegebracht en op ergerlijke wijze hebben bijgedragen aan ondermijning van het Nederlandse overheidsbeleid. Dit is des te ernstiger nu het gaat om de volksgezondheid. De samenleving moet kunnen vertrouwen op de echtheid van documenten waaruit blijkt of betrokkene wel of niet is gevaccineerd, respectievelijk negatief is getest, nu deze vaccinatiestatus en testbewijzen een belangrijke rol kreeg bij de bestrijding van de coronacrisis waar de samenleving destijds onder gebukt ging, en het weer openstellen van die samenleving.”

Fraude en winstbejag

Voor alle verdachten geldt dat zij zich naar het standpunt van het OM herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan een ernstige vorm van fraude. De feitelijke rol die de zes verdachten hebben gehad verschilt per persoon, de één heeft zich naar het standpunt van het OM structureler met fraude en winstbejag beziggehouden dan de ander. Daarom verschillen de eisen per verdachte. Bovendien is rekening gehouden met ouderdom van de feiten. Dat de inhoudelijke behandeling na de eerste aanhoudingen nog ruim vier jaar op zich heeft laten wachten had te maken met de complexiteit en duur van het onderzoek, de later ingediende onderzoekswensen en vervolgens de logistieke uitdagingen om alle zaken tegelijk aan te brengen, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

Alles afwegende heeft de officier van justitie tegen alle zes verdachten de maximale taakstraf van 240 uur geëist, in combinatie met voorwaardelijke gevangenisstraffen, variërend van 3 tot 12 maanden, om daarmee de ernst van de fraude te benadrukken.