Renault aanwezig op VSK+E-beurs in Utrecht

Renault is met een eigen stand aanwezig op de VSK+E-beurs, die van 3 tot en met 6 februari 2026 in de Jaarbeurs Utrecht wordt gehouden. Renault toont op deze vakbeurs voor de installatiebranche een R4 E-Tech electric Van en een Master E-Tech electric L2H2, beide voorzien van een op maat gemaakte inrichting.

Wereld van installatie

De VSK+E brengt bezoekers op de hoogte van alle ontwikkelingen in de wereld van installatie. Exposanten delen hun kennis en tonen het nieuwste aanbod van oplossingen, toepassingen, technieken, innovaties en diensten. Voor Renault de ideale gelegenheid om de Master E-Tech electric en de R4 E-Tech electric Van onder de aandacht te brengen.

Renault4 E-tech electric van

De Renault 4 E-Tech electric Van is een bedrijfsuitvoering van de volledig elektrische Renault 4. De auto is gehomologeerd als lichte bedrijfswagen met een maximaal gewicht van 3.500 kilogram. Met twee aandrijfopties, tot 413 kilometer actieradius en een laadvolume van 940 dm3 (VDA), biedt deze variant een praktische oplossing voor professionals in de installatiesector. De auto die Renault toont op VSK+E is voorzien van een custom inrichting van Bott/Instra. Complete persdossier Renault 4 E-Tech electric Van.

Renautl Master E-tech electric

De nieuwe generatie Renault Master is toonaangevend op het gebied van efficiency, innovatie en uitrusting. De Renault Master E-Tech electric - op de beurs te zien met een speciaal ontwikkelde inrichting van Bott - is ontwikkeld om nog grotere afstanden te kunnen afleggen, grotere ladingen te transporteren en kosten te besparen. Met een actieradius tot 460 kilometer (WLTP), een laadvermogen tot 1.625 kg en een maximaal trekgewicht van 2.500 kg zet hij de norm in zijn klasse. Complete persdossier Renault Master.

Openingstijden

Renault is te vinden in hal 11, standnummer 11.A057. De VSK+E vindt plaats in Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht. De beurs is geopend op:

• Dinsdag 3 februari, 09.30u – 17.30u

• Woensdag 4 februari, 09.30u – 17.30u

• Donderdag 5 februari, 09.30u – 20.30u

• Vrijdag 6 februari, 09.30u – 17.00u

