Iraanse man (36) neergeschoten op Pascalplein in Schoonhoven

Donderdag is een 36-jarige man in zijn woonplaats Schoonhoven gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Schietincident op Pascalplein

'Donderdagochtend kreeg de politie vlak voor 07.00 uur de melding dat er op het Pascalplein iemand zou zijn neergeschoten. Agenten troffen ter plaatse een 36-jarige man uit Schoonhoven van Iraanse afkomst gewond aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, dat vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd', aldus de politie.

Onderzoek recherche

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heeft u donderdagmorgen 19 maart omstreeks 07.00 uur, of in de uren daarvoor, iets gezien in de omgeving van het Pascalplein dat met deze zaak te maken kan hebben dan vraagt de politie om dit te melden via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.