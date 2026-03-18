'Zorgsector pakt ziekteverzuim nog te vaak te laat aan'

Het hoge ziekteverzuim in de zorg is geen verrassing: met circa 8 procent ligt het ruim boven het landelijke gemiddelde van 5,6 procent. Dit zegt Ivo van Loo van de Topzorg Groep op basis van cijfers van het CBS. 'De sector kampt al jaren met een structurele combinatie van hoge werkdruk, personeelstekorten en emotioneel belastend werk. Wat we nu zien, is dat die druk zichzelf versterkt: als iemand uitvalt, neemt de belasting voor collega’s toe, waardoor de kans op nieuwe uitval groter wordt. Zeker bij psychische klachten gecombineerd met fysieke en/of sociaal-maatschappelijke klachten leidt dat vaak tot langdurig verzuim.'

Van Loo: 'Wat veel organisaties nog doen, is vooral reactief handelen: pas ingrijpen als iemand al weken thuis zit. Dan ben je eigenlijk te laat. De sleutel ligt in een veel snellere en gerichtere aanpak aan de voorkant. Door direct de juiste zorg- of dienstverlener in te zetten via triage en pre-screening, kun je voorkomen dat klachten verergeren en onnodig lang duren. Wij zien in de praktijk dat verzuim daardoor met gemiddeld 40 procent daalt en de gemiddelde verzuimduur met meerdere weken wordt verkort.'

Daarnaast is het volgens Van Loo belangrijk om wachttijden en ‘zoektochten’ in de zorgketen te elimineren. Als medewerkers snel op de juiste plek terechtkomen, voorkom je frustratie en langdurige uitval. Dat vraagt om nauwere samenwerking tussen werkgevers, arbodiensten en zorgaanbieders, met de focus op maatwerk in plaats van standaardtrajecten.

'Goed verzuimmanagement is daarmee niet alleen een kostenkwestie. Minder uitval en sneller herstel zorgen ook voor stabielere teams, minder druk op collega’s en uiteindelijk betere zorg voor patiënten. Juist in een sector die al onder spanning staat, is dat essentieel. Wie verzuim echt wil terugdringen, moet dus niet alleen kijken naar herstel, maar vooral naar het slimmer organiseren van preventie en toegang tot zorg.'