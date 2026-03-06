Dieselprijs bereikt record van € 2,375 per liter

De dieselprijs bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. De landelijke adviesprijs komt uit op € 2,375 per liter. Tegelijk stijgt ook benzine, maar die prijs loopt minder snel op.

Spanningen op de oliemarkt blijven de prijs opdrijven

De hogere brandstofprijzen hangen samen met spanningen in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijs. De prijs voor ruwe olie is de afgelopen dagen opgelopen richting 85 dollar per vat. Dat werkt vrijwel direct door in de brandstofprijzen.

Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers hangt de stijging samen met de onrust op de oliemarkt. “Als de olieprijs stijgt door geopolitieke spanningen, zie je dat meestal snel terug aan de pomp. Op dit moment reageert de dieselprijs daar sterker op dan de benzineprijs”, zegt Foolen.

Dieselprijs stijgt sneller dan benzineprijs

Dat diesel sneller stijgt dan benzine heeft meerdere oorzaken. In Europa is de vraag naar diesel groot. Vrachtverkeer, scheepvaart en industrie gebruiken vaak diesel. Daardoor reageren dieselprijzen nu sterker op veranderingen in vraag en aanbod.

Ook speelt de internationale handel een rol. Europa haalt een groot deel van de diesel uit andere regio’s. Als er onrust is op de oliemarkt of in belangrijke handelsroutes, kan dat snel invloed hebben op de prijs. “Omdat Europa afhankelijk is van diesel uit het buitenland, kan de prijs sneller oplopen als de markt onzeker wordt”, zegt Foolen.

Benzine kruipt ook richting recordniveau

Ook de benzineprijs loopt op, maar minder snel dan diesel. Daardoor ligt benzine nog 13,6 cent onder het recordniveau uit 2022. Als de olieprijs verder stijgt, kan ook benzine dat niveau weer naderen.

Volgens Foolen kan de situatie snel veranderen. “De brandstofmarkt reageert sterk op internationale ontwikkelingen. Als de spanningen aanhouden of de olieprijs verder stijgt, kunnen de prijzen aan de pomp ook verder oplopen”, licht hij toe.