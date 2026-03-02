Fiat Topolino Corallo in nieuwe kleur en met groter 5,7‑inch digitaal instrumentenpaneel

Sinds de introductie van de FIAT Topolino in Nederland ruim een jaar geleden, zijn er meer dan 1.325 exemplaren verkocht.

FIAT voegt nu een extra kleur toe aan de populaire Topolino-familie en geeft de elektrische stadsheld een groter en duidelijker digitaal display van liefst 5,7‑inch. De Corallo-uitvoering is gelimiteerd op 2.000 exemplaren waarvan er slechts 150 naar Nederland komen. De Fiat Topolino Corallo kost € 9.990, Private Lease kan ook voor € 169 per maand op basis van 72 maanden en 5.000 km per jaar.

Het nieuwe, digitale instrumentenpaneel van de Fiat Topolino Corallo groeit van 3,5- naar 5,7‑inch. Het volledige paneel meet nu 8,3‑inch. De weergave is eenvoudiger en overzichtelijker en de graphics zijn lichter en vriendelijker vormgegeven.