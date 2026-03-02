maandag, 2. maart 2026 - 08:18 Update: 02-03-2026 08:20
ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 zet nieuwe maatstaf in internationale elektrische rallysport
Foto: Opel
Amsterdam
De start van het seizoen 2026 van de ADAC Opel GSE Rally Cup laat nog ruim drie maanden op zich wachten, maar nu al is duidelijk dat de volledig elektrische merkencup nieuwe maatstaven zal zetten in de internationale elektrische rallysport.
Dankzij een bijzonder aantrekkelijke kalender met zeven wedstrijden in zes landen – waaronder de legendarische Rally San Remo in Italië – én het seizoensdebuut van de nieuwe Opel Mokka GSE Rally is de belangstelling gewekt van vele rallyrijders en -teams uit heel Europa.