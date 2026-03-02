Nieuwe hoop in zedenzaak Bilthoven door 3D-model

Wie is de man die ruim zestien jaar geleden een meisje verkrachtte in het Panbos bij Bilthoven? Op die vraag komt hopelijk snel een antwoord. De politie publiceert op 2 maart een compositietekening en een 3D-model van hoe het slachtoffer zich de dader herinnert zoals hij er in 2009 uitzag.

Het 3D-beeld is als hologram te zien in het centrum van Bilthoven, wordt getoond in Opsporing Verzocht en wordt ook in de wijde omgeving van Bilthoven verspreid. Er is nog altijd een beloning van 10.000 euro beschikbaar voor de gouden tip.



De man die in 2009 een meisje van nog maar 15 verkrachtte liep op vrijdagmiddag 4 september over een fietspad door het Panbos tussen Bilthoven en Bosch en Duin. Hij droeg die middag een blauwe trainingsjas met witte strepen op de mouwen, had een lichte huidskleur en lichte mogelijk blauwe ogen, had donker haar, was ongeschoren en had een onverzorgde uitstraling. De man was destijds rond de 30 of 40 jaar oud en is nu dus vermoedelijk ergens tussen de halverwege 40 en 60 jaar. Opvallend detail; hij rook die dag, al vroeg op de middag, naar alcohol.

Herkenning

Met het maken van de compositietekening en het 3D-model heeft de politie de herinnering van het slachtoffer tot leven gewekt en haast tastbaar gemaakt. Die herinneringen van het slachtoffer zijn eerder al vastgelegd in verslagen en videoregistraties. Een compositietekenaar en een 3D artist van de politie hebben de herinneringen nu samen met het slachtoffer verwerkt tot een tekening en een 3D-model. “Het doel van het 3D-model is dat het iets triggert bij het publiek”, zegt woordvoerder Suzanne Lesquillier. “Het model zal mogelijk niet 100 procent overeenkomen met het uiterlijk van de dader in 2009.

Het kan dat bepaalde details niet kloppen. Maar we hopen dat mensen bij het zien van deze visualisaties zich afvragen; zou dit mijn buurman, mijn collega, mijn neef kunnen zijn? Samen met de feiten uit ons onderzoek kan dat mogelijk iemand over de streep trekken om een naam door te geven aan de politie. Wij onderzoeken daarna uiteraard of die persoon echt de dader zou kunnen zijn.”