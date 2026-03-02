Toekomstvisie 2050: Limburg denkt groots en ver vooruit

Dit vond symbolisch plaats bij de uitkijktoren bij het Drielandenpunt, één van de meest grensoverstijgende locaties van het land. ‘TV2050’ is een uitnodiging aan bestuurders en beslissers om groots te blijven denken over de toekomst van Limburg op de lange termijn en hier samen naar te handelen.

Uitnodiging om groots te denken

De visie die er nu ligt is een startpunt en draagt de belofte met zich mee dat zij debatten, gesprekken en vergaderingen kan voeden op een manier die bestuurders, verkozenen, ambtenaren en andere betrokkenen verleidt om decennia vooruit te denken. Op deze manier kan er nog doeltreffender verantwoordelijkheid worden genomen voor het verzilveren van Limburgse kansen en uitdagingen. Na het evenement op 26 februari wordt de Limburgse toekomstvisie begin maart in Provinciale Staten besproken.

Gouverneur Roemer: 'Het maken van deze visie heeft anderhalf jaar geduurd. Het valt nu perfect samen met de komst van het minderheidskabinet, dat met grote doorbraken wil komen, ver vooruit wil denken en intensief zal moeten samenwerken. Deze timing is ideaal. Je hoeft als Kamerlid of als minister het regeerakkoord maar naast onze toekomstvisie en onze eerdere proposities te leggen en je ziet direct kansen om samen te pakken. Een langetermijnvisie kan heel goed helpen om brede steun te vinden voor grote veranderingen waar we als samenleving voor staan.’

Geen besluitvormend document

De breedte en diepgang in de Limburgse analyse vallen op. In de visie zie je terug hoe sterk wonen, economie, energie, mobiliteit en landschap aan elkaar verbonden zijn. Het is met nadruk geen besluitvormend document, maar een rijke bron om uit te putten, voor bestuurders van nu en straks.

Roemer: 'Waar ik trots op ben is dat er is gezegd: teken nu eens uit welke kant het op zou kúnnen gaan met Limburg en dan zet de politieke pet pas later op. In het Limburgse college heeft elke gedeputeerde van tijd tot tijd overduidelijk een eigen kleur – en dat is volkomen logisch. Maar er wordt tegelijk heel duidelijk gevoeld dat vooruitgang pas in beeld komt als je het samen doet, als je de ander probeert te begrijpen en dat we niet bezig moeten zijn met pleisters plakken voor de korte termijn. Met de toekomstvisie hebben we nu iets gezamenlijks in handen waar we in onze provincie nog jaren profijt van kunnen hebben. Na de presentatie op 26 februari gaan we dit ook begin maart bespreken in Provinciale Staten, een vergadering waar ik mij nu al op verheug.’

Overhandiging aan SER-voorzitter Kim Putters

Tijdens de presentatie overhandigde gouverneur Emile Roemer de toekomstvisie aan SER-voorzitter Kim Putters, waarna een panelgesprek volgde met vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De visie werd enkele weken voorafgaand aan de middag al gedeeld via de provinciale website, zodat bezoekers aan de presentatie hun gesprekken over de toekomst van Limburg met extra diepgang en op basis van gedegen analyse konden voeren.

Denk en doe mee



‘TV2050’ is een startpunt. Het provinciebestuur nodigt bestuurders, ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en anderen van harte uit om de visie te lezen en te benutten bij eigen plannen en in de samenwerking. Zo kan iedereen vanuit een vergelijkbaar referentiekader bijdragen aan een Limburg dat aantrekkelijk, gezond en krachtig is – nu en voor toekomstige generaties.