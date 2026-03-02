Meer mensen voelen zich onveilig

In 2025 zei 37 procent van de mensen zich in het algemeen weleens onveilig te voelen. In 2019 was dat nog 33 procent. Ook in de eigen buurt voelen mensen zich de afgelopen jaren vaker onveilig. Jonge vrouwen geven met 60 procent het vaakst aan dat ze zich weleens onveilig voelen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor 2025, een tweejaarlijkse enquête onder mensen van 15 jaar of ouder.

De algemene onveiligheidsgevoelens daalden de afgelopen twintig jaar; van 50 procent in 2005 naar 37 procent in 2025. Vooral de eerste jaren namen deze gevoelens sterk af, tot 39 procent in 2008. Na wat jaren van schommelingen en enkele jaren met weinig verandering, namen de onveiligheidsgevoelens vanaf 2021 weer toe. In 2025 waren deze weer net zo hoog als tien jaar eerder.

Ook in de eigen buurt voelen mensen zich vaker onveilig: 17 procent, tegen 14 procent in 2019. Dit is minder dan de helft van de mensen die zich in algemene zin weleens onveilig voelen.

Jonge vrouwen voelen zich het vaakst onveilig

Van de vrouwen van 15 tot 25 jaar voelt 60 procent zich in het algemeen weleens onveilig. Dit is ruim twee keer zo hoog als onder jonge mannen (27 procent). De afgelopen vier jaar veranderde dit bijna niet. De onveiligheidsgevoelens zijn sinds 2021 vooral onder vrouwen van 25 jaar of ouder toegenomen. Maar ook bij de mannen tussen de 25 en 65 jaar is een toename te zien.