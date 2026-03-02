Traditionele criminaliteit zoals diefstal en geweld gelijk gebleven

In 2025 is het aandeel slachtoffers van traditionele vormen van criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, geweld en vernieling, niet veranderd. Het bleef 20 procent. Tussen 2021 en 2023 was er nog sprake van een stijging, vooral bij geweldsdelicten. Daarvoor daalde dit tien jaar lang. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor 2025, een tweejaarlijkse enquête onder mensen van 15 jaar of ouder.

Cijfers over geregistreerde misdrijven bij de politie geven hetzelfde beeld. In 2025 kreeg de politie ongeveer evenveel meldingen van traditionele misdrijven als in eerdere jaren.

In 2025 zei 20 procent van de 15-plussers dat zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van traditionele criminaliteit. Dit zijn ongeveer 3 miljoen mensen. Het vaakst werden zij slachtoffer van vermogensdelicten (11 procent), gevolgd door vernielingen en geweldsdelicten (beide 7 procent). Voor alle vormen geldt dat het percentage slachtoffers in 2025 gelijk is aan dat in 2023, maar hoger is dan in 2021.

Politie registreert evenveel misdrijven

De politie registreerde in 2025 ongeveer evenveel traditionele misdrijven als in 2023 en 2024. Wel zijn er kleine verschillen per soort misdrijf. Het aantal diefstallen, verduisteringen en inbraken daalde in vergelijking met 2023 met 3 procent, terwijl het aantal vernielingen en beschadigingen steeg met 2 procent. Ook het aantal geweldsdelicten en seksuele misdrijven nam toe, met 9 procent.

Meeste traditionele criminaliteit in de grote steden

In zeer sterk stedelijke gemeenten zijn de meeste slachtoffers van traditionele vormen van criminaliteit. Daar gaat het om 29 procent tegenover 13 procent in niet-stedelijke gemeenten.