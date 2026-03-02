Opnieuw subsidie voor meer bos, bomen en groen

Ook in 2026 kunnen grondeigenaren, scholen en bedrijven weer subsidie aanvragen voor onder andere de aanleg van bos, het versterken van houtwallen of voor het vergroenen van de leefomgeving.

De subsidie ‘Bos en Hout’ is aan te vragen van 1 maart tot 1 november 2026. In totaal is er € 500.000 beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de uitbreiding van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels of beplanting langs wegen en wijken. Ook groen op erven, bedrijventerreinen of schoolpleinen komen in aanmerking voor subsidie.

Vijf onderdelen



De € 500.000 subsidie is verdeeld over vijf onderdelen: bosaanleg, lijnen in het landschap en vergroening van erven, bedrijventerreinen en schoolpleinen. Elk onderdeel heeft een eigen budget en voorwaarden. Bekijk alle voorwaarden op de subsidiepagina van de provincie.

41 projecten



Sinds de start van het programma in 2022 hebben al 41 projecten een bijdrage ontvangen voor het vergroenen van onze provincie. Koplopers zijn daarbij de 18 schoolpleinen die werden vergroend en 14 projecten die de lijnen in het landschap versterken.

Programma Bos en Hout



De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee de provincie werkt aan een gezonde leefomgeving en het klimaat. In het ‘Uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2030’ staat hoe we Groningen nog mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger maken. De provincie werkt samen met onder meer gemeenten, collectieven en gebiedspartners.