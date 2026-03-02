'Meldpunt 144 redt niet alleen een dier'

De Koninklijke Hondenbescherming vraagt opnieuw aandacht voor de opschaling van Meldpunt 144. De cijfers spreken voor zich: het aantal meldingen is in enkele jaren verdrievoudigd: van circa 50.000 naar ruim 150.000 per jaar, terwijl de capaciteit nauwelijks is gegroeid. “Als mensen geen gehoor krijgen, bellen ze vaak niet nog een keer.”

Directeur Daphne Groenendijk van de Koninklijke Hondenbescherming vindt het onacceptabel dat we het succesvolle Meldpunt 144 maar laten aanmodderen. Het landelijke meldpunt voor dierenmishandeling en -verwaarlozing staat onder zware druk. In enkele jaren tijd is het aantal meldingen verdrievoudigd: van circa 50.000 naar ruim 150.000 per jaar. Tegelijkertijd is de capaciteit sinds de oprichting in 2011 nauwelijks gegroeid. Het meldpunt draait nog altijd op slechts 11 fte.

“Steeds meer mensen durven melding te maken van dierenmishandeling of -verwaarlozing,” vertelt Groenendijk. “Daar zijn we heel blij mee, omdat veel van deze ellende verborgen is achter de voordeur. Maar door gebrek aan capaciteit bij het meldpunt wordt er vaak niet opgenomen. We merken dat mensen dan vaak niet nóg een keer durven te bellen, en een dier daardoor niet geholpen kan worden.”

Door het structurele tekort is Meldpunt 144 inmiddels niet meer 24/7 bereikbaar. Avond- en nachtmeldingen komen terecht bij 112 of algemene politielijnen, waardoor dierenwelzijnszaken regelmatig blijven liggen. Ook is de inhoudelijke uitvraag noodgedwongen versoberd, wat het moeilijker maakt om de ernst van meldingen goed in te schatten. Via een eerder amendement ontving Meldpunt 144 in 2024 eenmalig extra budget, waarmee er enkel interne efficiëntieslagen gemaakt konden worden, terwijl er juist enorme behoefte is aan meer capaciteit om de lijnen aan te nemen.

Dat is zorgwekkend, omdat uit onderzoek blijkt dat dierenmishandeling vaak samenhangt met andere ernstige vormen van geweld, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer dan de helft van de meldingen bij Meldpunt 144 heeft “bijvangst”. “We zien vaak dat mensen het lastig vinden om iets te melden over een kind of een volwassene. Maar ze durven dan wel te bellen voor de mishandeling van een dier. De mensen bij Meldpunt 144 zijn goed getraind en kunnen door goed uitvragen niet alleen het dier, maar ook andere problematiek zo vroeg mogelijk opsporen.”

Meldpunt 144 is daarmee niet alleen cruciaal voor dierenwelzijn, maar ook een vroeg waarschuwingssysteem voor bredere maatschappelijke misstanden.

De Partij voor de Dieren heeft recent in de Tweede Kamer een amendement ingediend om twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor Meldpunt 144. Afgelopen jaar startte de Hondenbescherming een petitie voor versterking van Meldpunt 144. Deze petitie wordt op dinsdag 3 maart aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerder incidenteel extra geld voorkwam dat het meldpunt bij de politie werd weggehaald, maar structurele versterking bleef uit. Zonder structureel budget blijven strengere wetten tegen dierenmishandeling een papieren werkelijkheid. De politie vraagt zelf ook om versterking.