Provincie Limburg en mijnbouwgemeenten reageren met statement op onjuiste informatie over mijnschaderegeling

De Provincie Limburg en de tien voormalige mijnbouwgemeenten hebben een gezamenlijk statement uitgegeven. Dit naar aanleiding van onjuiste en op onderdelen misleidende informatie die de afgelopen weken is verspreid.

Het gaat om informatie over de mijnschaderegeling die is bedoeld voor bewoners en eigenaren van woningen in het voormalige mijnbouwgebied.

De mijnschaderegeling is na intensieve samenwerking met Rijk, gemeenten en het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg(verwijst naar een andere website)(opent externe website) (I3ML) na vijftig jaar eindelijk opengesteld en biedt een wettelijk vastgelegd en transparant proces voor de afhandeling van mijnbouwschade. I3ML is de enige organisatie die schademeldingen ten gevolge van steenkoolwinning in Zuid-Limburg behandelt.

Sinds de openstelling eind december 2025 zijn er al honderden aanvragen in behandeling genomen. De afgelopen weken circuleren er echter berichten die bij sommige bewoners tot ongerustheid hebben geleid. In deze berichten is te lezen dat een 'schade-advies' tegen betaling nodig zou zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dit is onjuist. Voor de mijnschaderegeling is géén betaald advies van een derde partij vereist.

Voldoende aannemelijkheid



De Provincie Limburg en de voormalige mijnbouwgemeenten benadrukken daarom met een gezamenlijk statement nogmaals dat de regeling wettelijk verankerd is en dat inwoners van de tien voormalige mijnbouwgemeenten voor het melden van mogelijke mijnbouwschade géén betaalde verklaringen of externe adviezen nodig hebben. Het principe van voldoende aannemelijkheid vormt de basis van de beoordeling. Iedere bewoner kan bovendien bezwaar maken wanneer hij of zij niet akkoord is met een besluit.

Transparante en eerlijke afhandeling mijnbouwschade



Elianne Demollin-Schneiders, gedeputeerde Mijnbouwschade: “De professionals van het I3ML, het instituut dat de mijnschaderegeling uitvoert, staan klaar om binnen de regeling maatwerk te leveren. Inwoners krijgen van hen bericht wanneer zij aan de beurt zijn om schade te melden. Het I3ML doet zijn uiterste best om iedere situatie eerlijk en zorgvuldig te beoordelen. We blijven continu in gesprek met partners om knelpunten op te lossen en de regeling waar nodig te verbeteren. Wij blijven ons inzetten voor een transparante en eerlijke afhandeling van mijnbouwschade.”

Mijlpaal voor de regio



Wethouder Casper Gelderblom (gemeente Heerlen) sluit zich hierbij aan: “Na vijftig jaar is er eindelijk een algemeen, landelijk verankerde regeling voor mijnbouwschade. Dat is een mijlpaal voor onze regio. We mogen oprecht trots zijn dat er nu erkenning is voor inwoners die hier zo lang op hebben gewacht. Tegelijk weten we dat geen enkele regeling vanaf dag één perfect is. Daarom blijven we in constructief gesprek en luisteren we goed naar signalen uit de praktijk, zodat we de regeling waar nodig kunnen blijven verbeteren.”

Bewoners die met vragen zitten of die twijfelen over de procedure, roepen wij op om contact op te nemen met het I3ML of het officiële statement te raadplegen. Zo garanderen we correcte informatie en voorkomen we onnodige zorgen.