Niet eerder zo warm op 25 februari: 19,3 graden in Maastricht

Het was niet eerder zo warm op 25 februari. 'In Maastricht werd het 19,3 graden en daarmee is het record uit 2019 gebroken. Het oude record was 19,1 graden en werd gemeten in Gilze-Rijen', zo meldt Weeronline woensdag.

Eerste officiële lentedag

'Eerder vandaag steeg de temperatuur al in een groot deel van het land tot boven de 15 graden en daarmee is het de eerste officiële lentedag van het jaar', aldus Weeronline.

De Bilt blijft 'steken' op 16,4 graden

In De Bilt was het rond 14.30 uur 16,4 graden en is er van een officieel datum-warmterecord dus geen sprake. Dat staat op 18,3 graden en werd ook gemeten in 2019. Dit record zal vandaag dus niet worden verbroken.

Aanhoudend zacht, maar wel weer wisselvallig

Ook de komende dagen is het zeer zacht voor eind februari met temperaturen in de dubbele cijfers. Wel neemt de wisselvalligheid iets toe en vooral vrijdag valt af en toe regen. In het weekend is het 10 tot 14 graden.