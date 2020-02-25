TNO: Steeds meer airco's in Nederland worden gebruikt om te verwarmen

Waar de airconditioner oorspronkelijk voornamelijk werd gebruikt om te koelen, komt het gebruik van airco’s om woningen te verwarmen in Nederland steeds vaker voor. Dit meldt TNO woensdag.

Meer inzicht

TNO heeft onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de airconditioner voor verwarming. 'Dit inzicht is nodig om bestaande aannames in energiemodellen, beleidskeuzes en ramingen voor netcapaciteit te kunnen actualiseren', aldus TNO.

'85% gebruikt airco om te verwarmen'

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat gemiddeld 85% van de Nederlandse huishoudens met een vaste airconditioner deze gebruikt om te verwarmen. Bij koopwoningen is het gebruikelijker om met de aanwezige airconditioner te verwarmen (93%) dan bij huurders van sociale huurwoningen (77%) en particuliere huurwoningen (65%). De groei is recent: 84% van de bezitters heeft de airco sinds 2020 aangeschaft en 75% gebruikt deze sinds 2022 of later om te verwarmen.

Airco vaker als hoofdverwarming

Een derde van de huishoudens die met een airco verwarmt gebruikt deze inmiddels als hoofdverwarming. Vooral de woonkamer (64%) en de hoofdslaapkamer (40%) worden met de airco verwarmd. In het stookseizoen van 2024-2025 stond de airco in de woonkamer gemiddeld 118 dagen aan gedurende zes uur per dag.

Avondpiek vergroot druk op elektriciteitsnet

Het gebruikspatroon van de airco als verwarming laat een duidelijke piek zien in de avonduren, tussen 18.00 en 23.00 uur. Op dat moment verwarmt ongeveer 80% van de gebruikers de woon- of slaapkamer met de airco. Deze avondpiek versterkt bestaande drukte op het elektriciteitsnet, wat volgens TNO vraagt om aandacht in de netcapaciteitsplanning en toekomstige scenario’s voor netcongestie.

Gebruikers enthousiast vanwege comfort en kostenbesparing

De ervaringen van gebruikers die de airco als verwarming gebruiken zijn overwegend positief. Ongeveer zeven op de tien raadt verwarmen met de airco aan. Gebruikers noemen vooral het comfort, de snelle opwarming en de lagere kosten als voordelen. Van de bevraagde huishoudens zonder airco overweegt 17% in de toekomst met een airco te gaan verwarmen. Onder huidige aircobezitters is dat zelfs 45%.

Vervolgonderzoek: duurzaamheid en efficiëntie

TNO wijst op het belang van vervolgonderzoek naar de duurzaamheid van verwarmen met een airco in vergelijking met andere technieken. Niet alleen energieverbruik en CO₂-uitstoot zijn daarbij relevant, maar bijvoorbeeld ook materiaalgebruik, het effect van koudemiddelen en gezondheidsaspecten. Daarnaast is kennisontwikkeling nodig over energiezuinige instellingen en slimme regelstrategieën, zodat huishoudens efficiënt en betaalbaar kunnen verwarmen.