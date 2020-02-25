'Eigen bijdrage voor de wijkverpleging werpt drempel op voor inzet casemanagers dementie'

Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over een eigen bijdrage voor de wijkverpleging, zoals voorgesteld in het regeerakkoord door de coalitiepartijen D66, CDA en VVD. Casemanagement dementie valt onder de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet en wordt dus vergoed vanuit de basisverzekering.

Een eigen bijdrage kan ervoor zorgen dat mensen de inzet van een casemanager dementie uitstellen of zelfs afhouden. Een gevolg hiervan is dat mensen met dementie vaker in crisissituaties terecht komen en dat heeft grote consequenties. Niet alleen voor de persoon en diens omgeving, maar ook voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge opname in het ziekenhuis of een verhuizing naar een verpleeghuis ver buiten je bekende omgeving en meer verwarde mensen in de wijk. Dit kost ons allemaal uiteindelijk meer dan het oplevert.

Zorgmijders

Ook de ‘onzichtbare’ groep alleenstaanden met een kleine portemonnee worden extra hard geraakt door deze maatregel. Extra betalen voor een casemanager kan ervoor zorgen dat mensen met dementie zorg gaan mijden. Nu al is deze groep vaak moeilijk te bereiken en dit wordt alleen maar lastiger. Dat zal de vroege signalering van dementie teniet doen.

Als mensen moeten gaan betalen, gaan sommigen twijfelen of ze die zorg wel ‘nodig hebben'. Zeker mensen met weinig geld of andere grote zorgen. Deze kwetsbare groep stelt hulp nu al vaak lang uit. Dat zal vroege signalering van dementie teniet doen.