Advies over contant geld voor nood bij meerderheid consumenten bekend

Uit nieuw onderzoek onder ruim 1.700 consumenten blijkt dat 71% het advies van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) kent.

Dit advies is om per huishouden €70 per volwassene en €30 per kind aan contant geld te hebben voor noodsituaties. 58% van de consumenten heeft dit bedrag daadwerkelijk in huis. Van de mensen die minder contant geld heeft dan geadviseerd, zegt een op de drie dat zij “er nog niet aan toe zijn gekomen” om het advies op te volgen.

In mei 2025 adviseerde het MOB huishoudens, winkels en andere fysieke verkooppunten om voorbereid te zijn op situaties waarin het elektronische betalen tot 72 uur kan uitvallen. Denk aan storingen bij pinbetalingen, geldautomaten of online bankieren.

Naast voldoende contant geld helpt het ook om meerdere betaalmiddelen te hebben om voorbereid te zijn op een noodsituatie. Wie normaal met telefoon of smartwatch afrekent, wordt aangeraden ook een fysieke pinpas thuis of bij zich te hebben.

De geadviseerde contante bedragen zijn berekend door het Nibud(Verwijst naar een externe site). Het advies maakt onderdeel uit van het bredere voorbereidingsplan(Verwijst naar een externe site) (Denk vooruit) van de Rijksoverheid. Bewaar het contante geld bij voorkeur in een mix van biljetten en munten. Deze voorraad kan geleidelijk worden opgebouwd, bijvoorbeeld door regelmatig wisselgeld apart te leggen.